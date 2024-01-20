Тренер топовой африканской сборной был госпитализирован после матча КАН

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе был госпитализирован после матча Кубка африканских наций против Камеруна, который состоялся 19 января.

Как сообщает CANAL+ SPORT Afrique, в данный момент специалист находится в отделении неотложной помощи. В ближайшее время ему предстоит дополнительное обследование.

Причина госпитализации тренера Львов Теранги при этом не раскрывается.

Напомним, что Сенегал уверенно обыграл Камерун со счетом 3:1 и гарантировал себе место в плей-офф Кубка африканских наций. Победу девствующем чемпиону Африки принесли голы Исмаила Сарра, Диалло и Садио Мане.

Ранее мы сообщали, что Алиу Сиссе и весь его штаб уже длительное время не получают зарплату.