Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
В пятницу, 19 января, в матче второго тура группы С на Кубке Африканских Наций Сенагал сыграл против Камеруна.
Сенегал отметился быстрым забитым мячом, на 16-й минуте Исмаила Сарр отметился забитым голом. В дальнейшем игра протекала довольно ровно, без явных моментов у каких-то ворот. На перерыв сборные ушли при минимальном преимуществе Сенегала.
Во втором тайме игра кардинально не менялась. Сенегал еще раз нашел свой момент и на 71-й минуте удвоил преимущество, благодаря голу Диалло. На последних минутах Камерун сократил отставание. Шарль Кастеллетто отметился голом на 83-й минуте и вернул интригу в матч. Однако, Садио Мане поставил точку в матче уже в компенсированное время.
На большее Камерун не сподобился. Сенегал одержал минимальную и тяжелую победу в другом туре, набрал шесть очков в группе С и гарантировал себе место в плей-офф.
КАН. Второй тур
Сенегал - Камерун - 3:1
Голы: 1:0 - 16 Сарр, 2:0 - 71 Диалло, 2:1 - 83 Кастеллетто, 3:1 - 90+5 Мане