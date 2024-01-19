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Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф

Новости футбола Сегодня, 13:57
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Фото: https://twitter.com/GaindeYi

В пятницу, 19 января, в матче второго тура группы С на Кубке Африканских Наций Сенагал сыграл против Камеруна.

Сенегал отметился быстрым забитым мячом, на 16-й минуте Исмаила Сарр отметился забитым голом. В дальнейшем игра протекала довольно ровно, без явных моментов у каких-то ворот. На перерыв сборные ушли при минимальном преимуществе Сенегала.

Во втором тайме игра кардинально не менялась. Сенегал еще раз нашел свой момент и на 71-й минуте удвоил преимущество, благодаря голу Диалло. На последних минутах Камерун сократил отставание. Шарль Кастеллетто отметился голом на 83-й минуте и вернул интригу в матч. Однако, Садио Мане поставил точку в матче уже в компенсированное время.

На большее Камерун не сподобился. Сенегал одержал минимальную и тяжелую победу в другом туре, набрал шесть очков в группе С и гарантировал себе место в плей-офф.

КАН. Второй тур

Сенегал - Камерун - 3:1
Голы: 1:0 - 16 Сарр, 2:0 - 71 Диалло, 2:1 - 83 Кастеллетто, 3:1 - 90+5 Мане

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