Тоттенхэм включился в гонку за молодым норвежцем

Тоттенхэм вернулся к варианту усиления состава, который рассматривался прошлым летом.

По сообщению SkySports, «шпоры» начали переговоры с бельгийским Брюгге по поводу трансфера 18-летнего норвежского вингера Антонио Нусы.

В случае, если все договоренности будут достигнуты, трансфер случится сейчас, но вот присоединится он к Тоттенхэму летом. До того момента он будет оставаться в гранде бельгийского футбола на правах аренды.

Добавляется, что за Нусой также следил и Брентфорд, который недавно получил усиление в виде Айвена Тони. 17 января закончилась восьмимесячная дисквалификация игрока.

В нынешнем сезоне норвежец сыграл в 26 матчах Брюгге. В них он отметился тремя голами и таким же количеством результативных передач.

Transfermarkt оценивает 18-летнего вингера в 17 миллионов евро.