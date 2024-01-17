Свободен! Сегодня истек срок дисквалификации одного из лучших бомбардиров АПЛ

Сегодня, 17 января 2024 года, заканчивается срок восьмимесячной дисквалификации звезды Брентфорда Айвена Тоуни. С этого дня он может свободно тренироваться с комндой и принимать участие в матчах английской Премьер-лиги.

На своей странице в X Тоуни отреагировал на свое возвращение одно красноречивой гифкой.

Напомним, весной прошлого года английского нападающего отстранили на 8 месяцев за нарушение правил игры на ставках. Его обвинили в 232 нарушениях.

В минувшем сезоне АПЛ Тоуни занял третье место в бомбардирской гонке. В 33 матчах 27-летний форвард забил 20 мячей. Ранее сообщалось, что он решил остаться в Брентфорде, несмотря на интерес со стороны Арсенала.

Вернуться на поле Тоуни может уже в субботу, 20 января, в матче чемпионата Англии против Ноттингем Форест.