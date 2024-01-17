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Свободен! Сегодня истек срок дисквалификации одного из лучших бомбардиров АПЛ

Новости футбола Сегодня, 05:02
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Свободен! Сегодня истек срок дисквалификации одного из лучших бомбардиров АПЛ Свободен! Сегодня истек срок дисквалификации одного из лучших бомбардиров АПЛ

Сегодня, 17 января 2024 года, заканчивается срок восьмимесячной дисквалификации звезды Брентфорда Айвена Тоуни. С этого дня он может свободно тренироваться с комндой и принимать участие в матчах английской Премьер-лиги.

На своей странице в X Тоуни отреагировал на свое возвращение одно красноречивой гифкой.

Напомним, весной прошлого года английского нападающего отстранили на 8 месяцев за нарушение правил игры на ставках. Его обвинили в 232 нарушениях.

В минувшем сезоне АПЛ Тоуни занял третье место в бомбардирской гонке. В 33 матчах 27-летний форвард забил 20 мячей. Ранее сообщалось, что он решил остаться в Брентфорде, несмотря на интерес со стороны Арсенала.

Вернуться на поле Тоуни может уже в субботу, 20 января, в матче чемпионата Англии против Ноттингем Форест.

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