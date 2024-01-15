Тони решил не покидать Брентфорд. Ранее им интересовался Арсенал
Форвард Айвен Тони, которого дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок, решил остаться в Брентфорде.
В видео в разговоре со своим бывшим одноклубником Понтусом Янссоном, которое размещено в Twitter «шершней», англичанин заявил, что не оставит клуб и не может дождаться момента, когда он сможет вернутся в основной состав.
Ранее сообщалось, что 27-летним Тони интересовался лондонский Арсенал.
Дисквалификация форварда заканчивается 17 января, соответственно, сыграть впервые после отстранения он сможет 20 января в матче 21-го тура АПЛ против Ноттингем Форрест.
В Английской Премьер-лиге форвард провел 66 матчей за Брентфорд, в который забил 32 гола и отддал девять результативных передач.
Несмотря на длительную дисквалификацию, Transfermarkt оценивает Тони в 35 миллионов евро. Контракт форварда с его действующим клубом действителен до лета 2025 года.