Тони решил не покидать Брентфорд. Ранее им интересовался Арсенал

Форвард Айвен Тони, которого дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок, решил остаться в Брентфорде.

В видео в разговоре со своим бывшим одноклубником Понтусом Янссоном, которое размещено в Twitter «шершней», англичанин заявил, что не оставит клуб и не может дождаться момента, когда он сможет вернутся в основной состав.

"I'm more than ready. I can't wait to get back."



A wholesome catch up between Ivan Toney and Pontus Jansson ahead of the striker's return 📲❤️ pic.twitter.com/tOtXViH3rK — Brentford FC (@BrentfordFC) January 14, 2024

Ранее сообщалось, что 27-летним Тони интересовался лондонский Арсенал.

Дисквалификация форварда заканчивается 17 января, соответственно, сыграть впервые после отстранения он сможет 20 января в матче 21-го тура АПЛ против Ноттингем Форрест.

В Английской Премьер-лиге форвард провел 66 матчей за Брентфорд, в который забил 32 гола и отддал девять результативных передач.

Несмотря на длительную дисквалификацию, Transfermarkt оценивает Тони в 35 миллионов евро. Контракт форварда с его действующим клубом действителен до лета 2025 года.