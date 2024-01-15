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Тони решил не покидать Брентфорд. Ранее им интересовался Арсенал

Новости футбола Вчера, 08:27
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Тони решил не покидать Брентфорд. Ранее им интересовался Арсенал Тони решил не покидать Брентфорд. Ранее им интересовался Арсенал

Форвард Айвен Тони, которого дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок, решил остаться в Брентфорде.

В видео в разговоре со своим бывшим одноклубником Понтусом Янссоном, которое размещено в Twitter «шершней», англичанин заявил, что не оставит клуб и не может дождаться момента, когда он сможет вернутся в основной состав.

Ранее сообщалось, что 27-летним Тони интересовался лондонский Арсенал.

Дисквалификация форварда заканчивается 17 января, соответственно, сыграть впервые после отстранения он сможет 20 января в матче 21-го тура АПЛ против Ноттингем Форрест.

В Английской Премьер-лиге форвард провел 66 матчей за Брентфорд, в который забил 32 гола и отддал девять результативных передач.

Несмотря на длительную дисквалификацию, Transfermarkt оценивает Тони в 35 миллионов евро. Контракт форварда с его действующим клубом действителен до лета 2025 года.

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