Арсенал хочет подписать нападающего Брентфорда Айвена Тони

Арсенал планирует в январе попытаться подписать нападающего Брентфорда Айвана Тони, сообщает The Mirror.

Арсенал усиливает интерес к нападающему Брентфорда, у которого в январе завершается дисквалификация. В свою очередь Брентфорд готов продать Тони, но потребует за него не менее 60 миллионов фунтов. На этой неделе нападающий вернулся к тренировкам с основной командой после нарушения правил ставок. 27-летний Тони сможет снова сыграть, потому Арсенал крепко взял его в прицел.

Артета хочет видеть в своей команде "настоящего" нападающего, несмотря на то, что у них в составе есть Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа. Однако в Арсенале хотят сразиться за титул чемпиона АПЛ, поэтому и обратили внимание на Айвана Тони.

Брентфорд знает, что 27-летний футболист заинтересован в переходе в большой клуб, у игрока сборной Англии осталось всего 18 месяцев до окончания контракта. Также Тони дал понять Брентфорду, что он не заинтересован в подписании нового соглашения.

Кроме того, Челси и Тоттенхэм тоже внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего. Однако Арсенал хочет первым перехватить игрока.