АНГ РУ
Главная Новости "Тоттенхэм" проиграл в домашнем матче АПЛ

"Тоттенхэм" проиграл в домашнем матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:39
"Тоттенхэм" проиграл в домашнем матче АПЛ Фото: инстаграм "Брентфорда"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле проиграл “Брентфорду” со счетом 1:3.

Победу гостям принесли дубль Бриана Мбемо и гол Йоана Виссы. У хозяев отличился Харри Кейн.

“Брентфорд”, набрав 56 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 57 очками остался на седьмой позиции.

“Тоттенхэм” – “Брентфорд” - 1:3 (1:0)
Голы: Кейн, 8 - 1:0, Мбемо, 50 - 1:1, Мбемо, 62 - 1:2, Висса, 88 - 1:3

“Тоттенхэм”: Форстер, Эмерсон (Порро, 75), Лангле, Санчес, Дэвис (Перишич, 85), Данджума (Лукас Моура, 66), Биссума, Скипп, Кулусевски (Ришарлисон, 75), Кейн, Сон Хын Мин.

“Брентфорд”: Райя, Хики (Роэрслев, 89), Ми, Пиннок, Генри, Йенсен (Баптист, 72), Янельт, Оньека (Дамсгор, 46), Висса (Дасилва, 89), Мбемо, Шаде (Йоргенсен, 78).

Не пропустите: "Реал" не собирается покупать звезду ПСЖ.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Брентфорд Тоттенхэм Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Динамо" добыло важнейшую победу в УПЛ Новости футбола Сегодня, 10:04 "Динамо" крупно обыграло соседа по турнирной таблице
"Лион" одержал волевую победу над "Монако" Новости футбола Вчера, 16:48 "Лион" одержал волевую победу над "Монако"
"Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы Новости футбола 18 мая 2023, 17:43 "Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы
"Рома" вышла в финал Лиги Европы Новости футбола 18 мая 2023, 17:04 "Рома" вышла в финал Лиги Европы
Определились финалисты Лиги чемпионов Новости футбола 17 мая 2023, 17:00 Определились финалисты Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов Новости футбола 17 мая 2023, 16:54 "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:11 Фирмино спас "Ливерпуль" от поражения в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:58 Каземиро принес "Манчестер Юнайтед" важнейшую победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:37 "Унион" проиграл в важном матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:19 “Заря” – “Ингулец” – 2:0 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:11 "Болонья" разгромила аутсайдера Серии А Новости футбола Сегодня, 11:01 "Жирона" Цыганкова проиграла "подводникам" в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:39 "Тоттенхэм" проиграл в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 10:35 “Реал” уже начал поиски замены для Бензема Новости футбола Сегодня, 10:04 "Динамо" крупно обыграло соседа по турнирной таблице Новости футбола Сегодня, 10:00 Анчелотти назвал футболиста, которого не хватает "Реалу"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ноттингем Форест - Арсенал 20 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Лечче - Специя 21 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Торино - Фиорентина 21 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Наполи - Интер 21 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Удинезе - Лацио 21 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Рома – Салернитана 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Лестер 22 мая 2023 года