"Тоттенхэм" проиграл в домашнем матче АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле проиграл “Брентфорду” со счетом 1:3.

Победу гостям принесли дубль Бриана Мбемо и гол Йоана Виссы. У хозяев отличился Харри Кейн.

“Брентфорд”, набрав 56 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 57 очками остался на седьмой позиции.

“Тоттенхэм” – “Брентфорд” - 1:3 (1:0)

Голы: Кейн, 8 - 1:0, Мбемо, 50 - 1:1, Мбемо, 62 - 1:2, Висса, 88 - 1:3

“Тоттенхэм”: Форстер, Эмерсон (Порро, 75), Лангле, Санчес, Дэвис (Перишич, 85), Данджума (Лукас Моура, 66), Биссума, Скипп, Кулусевски (Ришарлисон, 75), Кейн, Сон Хын Мин.

“Брентфорд”: Райя, Хики (Роэрслев, 89), Ми, Пиннок, Генри, Йенсен (Баптист, 72), Янельт, Оньека (Дамсгор, 46), Висса (Дасилва, 89), Мбемо, Шаде (Йоргенсен, 78).

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