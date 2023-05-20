"Реал" не собирается покупать звезду ПСЖ

По данным портала Goal, "Реал" не собирается заключать контракт с полузащитником "ПСЖ" Марко Верратти в летнее трансферное окно.

Источник отмечает, что пока у "сливочных" достаточно игроков на позиции полузащитника.

Кроме того, в клубе работают над переходом Джуда Беллингема из "Боруссии" Дортмунд.

Марко Верратти выступает за "ПСЖ" с 2012 года, он провел 413 матчей за команду, забив 11 голов и отметившись 61 результативными пасами.