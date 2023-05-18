"Тоттенхэм" летом расстанется с опытным бразильцем

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила об уходе бразильского полузащитника Лукаса Моуры по окончании сезона.

Контракт футболиста истекает ближайшим летом и руководство английского клуба приняло решение не предлагать ему новое соглашение. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к 30-летнему бразильцу проявляют клубы из Англии, Италии и Франции.

Моура перешел в “Тоттенхэм” в январе 2018 года из ПСЖ. Сумма трансфера составила 28,4 миллиона евро. Всего он провел за лондонский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 27 результативных передач.

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