"Тоттенхэм" летом расстанется с опытным бразильцем
Новости футбола Сегодня, 16:17
Фото: инстаграм Лукаса Моуры/Автор неизвестен
Пресс-служба лондонского “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила об уходе бразильского полузащитника Лукаса Моуры по окончании сезона.
Контракт футболиста истекает ближайшим летом и руководство английского клуба приняло решение не предлагать ему новое соглашение. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к 30-летнему бразильцу проявляют клубы из Англии, Италии и Франции.
Моура перешел в “Тоттенхэм” в январе 2018 года из ПСЖ. Сумма трансфера составила 28,4 миллиона евро. Всего он провел за лондонский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 27 результативных передач.
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