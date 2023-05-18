Саудовский клуб готов утроить зарплату французскому голкиперу Льорису

Саудовский клуб “Аль-Хилаль" не оставляет надежд подписать капитана “Тоттенхэма” Уго Льориса.

Как пишет Footmercato, арабский клуб готов утроить зарплату Льориса, чтобы обеспечить его переход в свою команду.

По данным источник ,страж ворот в настоящее время рассматривает предложение.

Льорис связан контрактом со своим клубом до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 31 матч и пропустил 45 голов.