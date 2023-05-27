"Торино" одержал разгромную победу в матче Серии А

В матче 37-го тура чемпионата Италии “Торино” на выезде разгромил “Специю” со счетом 4:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Самуэле Риччи, Ивана Илича и Янна Карамо, а также автогол Пшемыслава Висьневски.

“Торино”, набрав 53 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 31 очком осталась на 17-м месте.

“Специя” – “Торино” - 0:4 (0:1)

Голы: Висьневски, 24 (автогол) - 0:1, Риччи, 72 - 0:2, Илич, 76 - 0:3, Карамо, 90 - 0:4

“Специя”: Дронговски, Амьян, Николау, Ампаду (Верде, 65), Висьневски, Реца, Экдаль (Агудело, 46), Бурабия (Журковски, 46), Эспозито, Джаси (Бастони, 80), Нзола.

“Торино”: Милинкович-Савич, Синго (Айна, 87), Родригес, Схюрс (Джиджи, 68), Буонджорно, Войвода, Миранчук (Карамо, 87), Влашич, Илич (Линетти, 87), Риччи, Санабрия.

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