"Манчестер Сити" готовит громкий трансфер игрока "Баварии"

Хавбек “Баварии” Йозуа Киммих может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По данным источника, в его услугах заинтересован “Манчестер Сити” проявляет интерес к услугам хавбека и планирует подписать его в летнее трансферное окно.

В сделку также может быть включен португальский защитник Жоау Канселу, который выступает за “Баварию” на правах аренды.

Киммих в текущем сезоне Бундеслиги он провел 32 матча, забил пять голов, а также отдал шесть голевых передач.