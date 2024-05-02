Монако – Клермон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 4 мая, в матче 32-го тура Лиги 1 Монако дома сыграет против Клермона. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Монако

Монако занимает второе место в Лиге 1, но все еще не гарантировал себе прямой выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Дело в том, что Лилль, который занимает четвертое место, отстает от Монако лишь на три очка. Между ними в турнирной таблице расположился сенсационный Брест, у которого на два очка меньше, чем у Монако. В минувшем туре команда Ади Хюттера проиграла на выезде Лиону со счетом 2:3, чем прервала свою серию из четырех побед подряд. Очень важно, что перед игрой с Лионом Монако обыграл обоих своих прямых конкурентов: 1:0 против Лилля и 2:0 на выезде против Бреста.

Клермон

Клермон – последняя команда Лиги 1. Долгое время положение “рыцарей” казалось абсолютно безнадеждным, но в последние недели у них появилась маленькая надежда на спасение. На данный момент от спасительного 15 места Клермон отделает 4 очка, но до финиша сезона осталось всего три тура. Клермон понимает, что поражение в игре с Монако фактически будет означать для него вылет, поэтому будет биться изо всех сил. В предыдущем туре Клермон сенсационно обыграл Реймс со счетом 4:1, а перед этим уступил Лансу (0:1), но сумел отобрать очки у Монпелье (1:1) и ПСЖ (1:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 1-м туре текущего сезона Монако обыграл Клермон со счетом 4:2.

В 10 матчах за всю историю между этими командами в активе Клермона лишь 1 победа. Это произошло в 2012 году, когда обе команды играли в Лиге 2.

Прогноз на матч Монако – Клермон

Ожидаю, что Монако будет контролировать ход игры, но у Клермона будут шансы на контратаках и стандартах. Моя ставка – забьют обе команды.

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