Стало известно, сыграет ли Месси в последнем матче сезона

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси решил принять участие в последнем матче регулярного сезона МЛС, в котором его команда сыграет против «Шарлотт» на выезде,.

Аргентинец согласился на участие в матче даже несмотря на то, что игра будет проходить на искусственном газоне.

"Я сыграю в последнем оставшемся матче", - цитирует Месси Associated Press.

Матч состоится в ночь на 22 октября.

При этом наставник «Интер Майами» Херардо Мартино пока не стал в беседе с журналистами подтверждать участие своего лидера в ближайшей игре.

"Самое важное здесь - это то, что он провел 90 минут за национальную команду, в течение которых он чувствовал себя хорошо, был уверен в себе и не беспокоился о своей травме. Мы еще раз поговорим, чтобы узнать, готов ли он снова играть", - сказал Мартино.

Недавно Месси сыграл в двух матчах за сборную Аргентины в отборочном турнире ЧМ-2026. 13 октября он выходил на замену в игре против Парагвая, а 18 октября форвард провел полный матч против Перу и забил два гола.