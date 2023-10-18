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Месси стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских отборочных матчей

Новости футбола Сегодня, 16:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Месси стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских отборочных матчей Фото: https://www.instagram.com/leomessi/

Лионель Месси оформил дубль в четвертом матче квалификации на Чемпионат Мира-2026 против Перу.

Благодаря этим двум голам аргентинский нападающий стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских отборочных матчей, забив 31 гол.

Также Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и команды "Интер Майами", рассказал о том, как готовится к следующим матчам национальной команды.

"На данный момент я буду тренироваться и стараться быть в лучшей форме к матчам с Уругваем и Бразилией в ноябре. После этого я проведу отпуск в Аргентине, у меня будет гораздо больше времени, чем обычно, и в январе я начну предсезонную подготовку с чистого листа", - цитирует Mundo Deportivo слова Месси.

После четырех сыгранных матчей аргентинская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, в то время как их главные конкуренты бразильцы уже не могут выиграть два матча подряд.

Также капитан сборной Аргентины сравнил свою команду с Барселоной и заявил, что он поражен уровнем игры команды.

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