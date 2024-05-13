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Главная Прогнозы Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс прогноз Фото: https://www.fearthesword.com/ Автор - Jason Miller
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
НБА Сегодня, 19:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс
Кливленд , Rocket Mortgage FieldHouse
Бостон Селтикс Бостон Селтикс
Прогноз на матч П2(-7,5)
Коэф.: 1.79
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14 мая свою встречу в рамках плей-офф НБА проведут Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс. Прогноз на матч этих клубов составлен экспертами Dailysports.

Кливленд Кавальерс

Для Кливленда дела идут непросто, ведь Орландо одолели только со счетом 4:3 в серии. С Бостоном однозначно будет сложнее, соперник сильный, опытный, умеет прибавить в нужный момент. Пока Кавальерс не выглядят безнадежно на фоне победителя конференции, хотя шансов на проход не так уж и много.

Клубу удалось выиграть у соперника одну из двух выездных встреч, но проиграли на своем паркете – 93:106. У Кливленда есть хороший состав, с которым можно бороться против сильнейших соперников, но нужно показывать свой лучший баскетбол. Трое игроков не выйдут на паркет, главная потеря отсутствие Аллена.

Бостон Селтикс

Учитывая тот факт, как мощно Селтикс провели регулярный чемпионат, команда будет бороться зачемпионство. Особых проблем не было в первом круге, Бостон одолел Майами Хит со счетом 4:1 Пока все хорошо выглядит и во втором круге, чувствуется, что Селтикс играют лучше, главное сохранять концентрацию.

Хорошо в последнем матче себя проявил звездный Джейсон Тейтум, он оформил дабл дабл, на его счету 33 очка и 13 подборов. Не сможет помочь партнерам из-за травмы Порзингис.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Позади три встречи серии, счет пока 2:1 в пользу Бостона, пока ситуация рабочая для Кавальерс, хотя в них мало кто верит.
  • В текущем плей-офф Селтикс провели четыре матча на выезде, в трех случаях удалось выиграть.
  • У Кливленда в плей-офф четыре победы в пяти противостояниях на своем паркете.

Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс Прогноз

В четвертой встрече серии гости котируются явными фаворитами, с чем мы согласны, даже играя в гостях, у Селтикс будет больше шансов на успех. Ожидаем увлекательной игры, где Бостон должен снова побеждать, ставим на их успех с форой -7,5 очков.

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Прогноз на матч П2(-7,5)
Коэф.: 1.79
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