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Кристал Пэлас выставил Баварии за своего тренера сумасшедший ценник

Новости футбола Сегодня, 09:38
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Кристал Пэлас выставил Баварии за своего тренера сумасшедший ценник Кристал Пэлас выставил Баварии за своего тренера сумасшедший ценник

Одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером Баварии, являлся наставник Кристал Пэласа Оливер Гласнер, но сумма, которую лондонский клуб выставил за специалиста, мягко говоря, оказалась неподъёмной.

Так, Бавария была готова заплатить за австрийского тренера до 18 миллионов евро, но, как сообщает SPORT BILD, президент Кристал Пэласа Стив Пэриш запросил за Гласнера аж как минимум 100 миллионов евро! Само собой, «рекордмайстер» вышел из переговоров после такого ценника.

Австрийский специалист привлёк к себе внимание Баварии, в том числе через то, что он проиграл только три из десяти матчей в Кристал Пэлас с момента назначения в середине февраля 2024 года. В том числе громче о Гласнере стали говорить после недавней разгромной победы над Манчестер Юнайтед со счётом 4:0.

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