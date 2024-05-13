Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Как и ожидалось, опытный французский нападающий Оливье Жиру покинет Милан после завершения текущего сезона.

Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что контракт с Жиру не будет продлен и он покинет команду на правах свободного агента.

Новым клубом Жиру станет ФК Лос-Анджелес. Как сообщает Фабрицио Романо, 37-летний форвард уже подписал с клубом МЛС контракт на полтора года с опцией продления на еше один сезон.

Жиру перешел в Милан летом 2021 года из Челси за 4,8 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Жиру 16 голов и 9 ассистов в 45 матчах. Всего он забил 48 голов в 130 играх за россонери.

Ранее за свою карьеру Жиру также играл в составе Арсенала, Монпелье, Истра и Гренобля. С 57 голами в 131 матче он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.