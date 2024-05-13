Победитель Мастерса в Мадриде на следующем турнире сенсационно проиграл квалифаеру

Шестая ракетка мира и четвертый сеянный на Мастерсе в Риме, Андрей Рублев, не смог пройти третий раунд турнира.

Спортсмен, который выступает под “белым флагом”, в трех сетах проиграл французскому теннисисту Александру Мюллеру.

Встреча продолжалась чуть менее двух часов. Рублев выиграл первый сет, однако в двух следующих смог взять только пять геймов: 3:6, 6:3, 6:2.

Biggest win of his career 👏



The moment qualifier Alexandre Müller took out number 4 seed Rublev in Rome!#IBI24 @InteBNLdItalia pic.twitter.com/Qfq6Q6j5Yl — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2024

Напомним, что неделю назад Рублев стал победителем другого престижного турнира на грунте: Мастерса в Мадриде. В Риме Рублев победил только Маркоса Гирона и вылетел уже в третьем круге во втором для себя матче.

Мюллер пробился в основную сетку турнира в Риме через квалификацию: для 27-летнего француза это пятая победа подряд и одна из самых громких в карьере.

Напомним, что вчера турнир в Италии покинул лидер мирового рейтинга среди мужчин, Новак Джокович.