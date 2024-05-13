Ман Юнайтед готов искать усиление у своего непримиримого соперника

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно намерен провести перестройку состава, и ради этих целей на «Олд Траффорд» смотрят даже в бок своих непримиримых соперников.

Так, «манкунианцы», помимо директора по футболу Омара Беррады, готовы увести у Манчестер Сити ещё и защитника Яна Коуто. Tutto Juve, который, собственно и сообщил это известие, также добавляет о намерениях Ювентуса, Баварии и Реала подписать бразильца.

В июле 2022 Коуто перебрался в двухгодичную аренду в партнерский к Манчестер Сити клуб Жирону, и многое указывает на то, что 21-летник фланговый защитник вернется на «Этихард», но Пеп Гвардиола не готов доверить ему место в основном составе, предпочитая полагаться на другие варианты.

Сити же хочет за Коуто 40 миллионов евро, но учитывая, что Манчестер Юнайтед является, мягко говоря, недружественным клубом, то для «манкунианцев» эта цифра может быть и больше.