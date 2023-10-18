Месси сравнил сборную Аргентины с Барселоной

Легенда мирового футбола Лионель Месси сравнил текущий уровень национальной команды с уровнем его бывшего клуба каталонской Барселоны.

В частности, аргентинец высказался после победы над Перу в отборочном матче на Чемпионат мира 2026 в Южной Америке.

Легенда "Барселоны" и нападающий сборной Аргентины подчеркнул, что он впечатлен уровнем игры команды.

"Я могу сравнить ее "Барселоной", считая, что мы очень близки по уровню. Несмотря на то, что "Барселона" считается лучшей командой в истории, сборная Аргентины также имеет высокий уровень благодаря победе на Кубке Америки и чемпионате мира. Команда имеет свой уникальный стиль, который идентифицирует нас, и мы гордимся этим.

М тех пор, как они выиграли Кубок Америки и чемпионат мира, команда стала более уверенной и раскрепощенной. Мы всегда стремимся владеть мячом и наслаждаются игрой в футбол", - сказал футболист.

Также он подчеркнул важность хорошей командной атмосферы, которая делает все проще, и выразил свою гордость за молодых игроков, которые продолжают стремиться к победам, несмотря на уже достигнутые успехи.