Квалификация ЧМ-2026. Аргентина с дублем Месси обыграла Перу, Бразилия уступила Уругваю

В ночь на 18 октября состоялись матчи 4-го тура отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Аргентины благодаря дублю Месси обыграла Перу со счетом 2:0.

Бразилия уступила Уругваю 0:2. Голами отличились Дарвин Нуньес и Николас Де Ла Круз.

В поединке Эквадор - Колумбия была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Парагвай выиграл у Боливии 1:0.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу. 4-й тур. 17-18 октября

Парагвай - Боливия - 1:0

Гол: Санабриа, 69

Эквадор - Колумбия - 0:0

Уругвай - Бразилия - 2:0

Голы: Нуньес, 42, Де Да Круз, 77

Перу - Аргентина - 0:2

Голы: Месси, 32, 42

Турнирная таблица:

La tabla de posiciones de las #EliminatoriasSudamericanas tras la Fecha 4! 📈🏆



A tabela de posições das #EliminatoriasSulAmericanas após a quarta rodada! ⚽️🔝#CreeEnGrande #AcrediteSempre pic.twitter.com/JU7nIaLeeu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 18, 2023