Квалификация ЧМ-2026. Аргентина с дублем Месси обыграла Перу, Бразилия уступила Уругваю
Новости футбола Сегодня, 00:53
ФОТО: Mariana Bazo
В ночь на 18 октября состоялись матчи 4-го тура отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
Сборная Аргентины благодаря дублю Месси обыграла Перу со счетом 2:0.
Бразилия уступила Уругваю 0:2. Голами отличились Дарвин Нуньес и Николас Де Ла Круз.
В поединке Эквадор - Колумбия была зафиксирована ничья со счетом 0:0.
Парагвай выиграл у Боливии 1:0.
Квалификация ЧМ-2026 по футболу. 4-й тур. 17-18 октября
Парагвай - Боливия - 1:0
Гол: Санабриа, 69
Эквадор - Колумбия - 0:0
Уругвай - Бразилия - 2:0
Голы: Нуньес, 42, Де Да Круз, 77
Перу - Аргентина - 0:2
Голы: Месси, 32, 42
Турнирная таблица:
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