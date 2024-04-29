Катандзаро — Венеция прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 36-го тура итальянской Серии В состоится поединок между Катандзаро и Венецией. Встреча пройдет в среду, 1 мая. Начало игры запланировано на 15:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Катандзаро

Скромный клуб из Ломбардии не играл в Серии А с начала 80-х годов прошлого века. В текущем сезоне Катандзаро как никогда близок к заветной цели и уже точно гарантировал себе место в четвертьфинале плей-офф. Команда разместилась на пятой позиции, набрав в 35-ти матчах 57 очков. Лидерами команды являются Емелло и Вандепутт, в активе которых 13 голов и 13 ассистов соответственно. Надо сказать, что это первый сезон команды во втором по силе дивизионе итальянского футбола после возвращения из Серии С.

Венеция

Венеция спустя два года может вернуться в Серию А. Команда Паоло Ваноли расположилась на третьем месте в турнирной таблице за три тура до завершения сезона. От второго места отставание всего три очка, поэтому есть вполне неплохие шансы на прямой выход в элиту. Напомню, что команды, которые займут места с третьего по восьмое разыграют между собой одну путевку в Серию А. К слову, финский форвард Венеции Йоэль Похьянпало сейчас является лучшим бомбардиром лиги с 20 голами.

Интересные факты и личные встречи

Катандзаро не может выиграть три домашних матча кряду.

Венеция идет на серии из трех побед.

Между собой команды провели всего три матча: ничья и две победы Венеции.

Катандзаро — Венеция Прогноз

Гости находятся в гораздо лучшей форме, а этот матч будет важнейшим с точки зрения борьбы за второе место. В связи с этим предлагаю поставить на победу Венеции с форой 0.

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