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Бари — Парма прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Бари - Парма прогноз Фото: footballhd.ru/ Автор неизвестен
Бари Бари
Серия B Италия Сегодня, 12:00 Бари - Парма
Завершен
1 : 1
Италия, Bari, Stadio San Nicola
Парма Парма
Валерио Ди Чезаре
68’
50’
Анж-Йоан Бонни
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.57
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В рамках 36-го тура итальянской Серии В состоится поединок между Бари и Пармой. Встреча пройдет на Стадио Сан-Никола в среду, 1 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Бари

Бари не играл в Серии А более десяти лет, а в последнее время переживает черную полосу в своей истории. Клуб фактически принадлежит владельцу Наполи Аурелио Де Лаурентису, который заявлял, что намерен поскорее вернуть его в элитный дивизион. В прошлом сезоне Бари попытал счастья в плей-офф за выход в Серию А, но не использовал шанс. А сезон нынешний стал для команды настоящим провалом. Подопечные Джузеппе Якини идут в зоне выдета и близки к возвращению в Серию С. Правда до спасительного 15-го места отставание всего в одно очко, поэтому вся борьба еще впереди.

Парма

За три тура до конца чемпионата Парма почти обеспечила себе возвращение в элиту. Очередной промоушн вызывает уже привычные сомнения в готовности коллектива противостоять лучшим командам Италии, ведь Парма совсем недавно уже бесславно выступала в элите. В любом случае «крестоносцы» выглядят сильнейшей командой лиги и по праву лидируют в турнирной таблице.

Интересные факты и личные встречи

  • Бари не может победить в десяти матчах кряду.
  • Парма в последних четырех матчах не пропускала голов в сои ворота.
  • Матч первого круга закончился победой Пармы со счетом 2:1.

Бари — Парма Прогноз

Команды в разной форме и выполняют противоположные задачи. Полагаю, что Парма приложит максимум усилий для достижения положительного результата. Моя ставка — победа гостей с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.57
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