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Главная Прогнозы Баскония — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Баскония — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Баскония - Реал Мадрид прогноз Фото: liveresult.ru/ Автор неизвестен
Баскония Баскония
Евролига Сегодня, 13:30 Баскония - Реал Мадрид
Витория-Гастейс, Fernando Buesa Arena
Реал Мадрид Реал Мадрид
Прогноз на матч П2(-4)
Коэф.: 1.63
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В рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги состоится поединок между испанскими Басконией и Реалом. Встреча пройдет среду, 1 мая. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Баскония

Баскония после невыразительного регулярного чемпионата таки сумела пролезть в четвертьфинал плей-офф. После финиша на восьмой позиции испанцы без шансов проиграли Маккаби в первом матче плей-ин, однако затем собрались и уверенно обыграли Виртус из Болоньи. Два матча в Мадриде для басков не задались и есть большая вероятность, что третья игра между командами станет завершающей в этой серии.

Реал Мадрид

Реал выглядит самым сильным коллективом Европы на данный момент и главным фаворитом на победу в Евролиге. Плюс ко всему, главной отличительной чертой мадридского гранда является стабильность. Команда может включиться в самый нужный момент и добиться нужного результата. Это сполна подтвердили первые два матча серии против Басконии. Не думаю, что Мадрид захочет играть лишний матч, а попробует закрыть серию уже в следующей игре.

Интересные факты и личные встречи

  • Баскония на своей площадке выграла семь из восьми последних матчей.
  • Реал идет на серии из шести побед подряд.
  • Счет в серии 2:0 в пользу Реала.

Баскония — Реал Мадрид Прогноз

Реал просто сильнее, что является главным аргументом моей ставки. Не сомневаюсь в победе гостей и предлагаю поставить на этот исход с форой -4 очка.

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Прогноз на матч П2(-4)
Коэф.: 1.63
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