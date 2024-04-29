Баскония — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(-4) Коэф.: 1.63 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги состоится поединок между испанскими Басконией и Реалом. Встреча пройдет среду, 1 мая. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Баскония

Баскония после невыразительного регулярного чемпионата таки сумела пролезть в четвертьфинал плей-офф. После финиша на восьмой позиции испанцы без шансов проиграли Маккаби в первом матче плей-ин, однако затем собрались и уверенно обыграли Виртус из Болоньи. Два матча в Мадриде для басков не задались и есть большая вероятность, что третья игра между командами станет завершающей в этой серии.

Реал Мадрид

Реал выглядит самым сильным коллективом Европы на данный момент и главным фаворитом на победу в Евролиге. Плюс ко всему, главной отличительной чертой мадридского гранда является стабильность. Команда может включиться в самый нужный момент и добиться нужного результата. Это сполна подтвердили первые два матча серии против Басконии. Не думаю, что Мадрид захочет играть лишний матч, а попробует закрыть серию уже в следующей игре.

Интересные факты и личные встречи

Баскония на своей площадке выграла семь из восьми последних матчей.

Реал идет на серии из шести побед подряд.

Счет в серии 2:0 в пользу Реала.

Баскония — Реал Мадрид Прогноз

Реал просто сильнее, что является главным аргументом моей ставки. Не сомневаюсь в победе гостей и предлагаю поставить на этот исход с форой -4 очка.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram