EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости автоспорта Гран-при Майами 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1

Гран-при Майами 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1

Новости автоспорта Вчера, 18:40
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Гран-при Майами 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1 Фото: https://twitter.com/F1

На этой неделе состоится очередной этап соревнований по Формуле 1. На этот раз они пройдут в Майами (США) с 3 по 5 мая.

Город Майами был предложен в качестве этапа Чемпионата мира по Формуле 1 в 2018 году. Дебютный Гран-при под этим названием прошел на Международном автодроме Майами в Майами-Гарденс в 2022 году.

Трасса в Майами спроектирована и поставлена дизайнерами трассы Формулы-1 Apex Circuit Design, была специально построена для этого события. Стивен М. Росс, владелец стадиона, несколько лет пытался организовать Гран-при Майами, прежде чем добился успеха. Схема трассы спроектирована таким образом, чтобы гонки не мешали местным жителям.

На данный момент две победы в Майами одерживал полет Формулы 1 - Макс Ферстаппен.

Гран-при Майами 2024: где и когда состоится?

В связи с тем, что в Майами пройдут не только гонки в классическом формате, но и спринт, уикенд для гонщиков продлится три дня.

  • В пятницу, 3 мая, состоится квалификация к спринту - начало события в 22:30 по центральноевропейскому времени.
  • В субботу, 4 мая, состоится спринт, который начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.
  • В субботу, 4 мая, состоится квалификация к основной гонке - начало события в 22:00 по центральноевропейскому времени.
  • В воскресенье, 5 мая, состоится основная гонка - начало события в 22:00 по центральноевропейскому времени.

Где смотреть Гран-при Майами Формулы 1?

У каждой страны есть свой транслятор. Команда Dailysports подготовила для вас информацию, где можно будет увидеть пятый этап Ф1 в вашей стране ниже.

  • Армения - Setanta Sports
  • Азербайджан - Idman Azerbaijan TV, Setanta Sports
  • Болгария - Diema Sport
  • Грузия – Setanta Sports
  • Израиль - Sport 5
  • Казахстан - Setanta Sports
  • Кыргызстан - Setanta Sports
  • Латвия - Viaplay
  • Литва - Viaplay
  • Молдова - Setanta Sports
  • Польша – Viaplay
  • Таджикистан - Setanta Sports
  • Туркменистан - Setanta Sports
  • Украина – Setanta Sports
  • Узбекистан – Setanta Sports
  • Эстония - Viaplay
Популярные новости
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
"Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна Новости автоспорта Сегодня, 10:21 "Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна
Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага Новости футбола Сегодня, 07:33 Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага
В Боруссии Дортмунд обсуждают возможность возвращения Юргена Клоппа Новости футбола Сегодня, 05:06 В Боруссии Дортмунд обсуждают возможность возвращения Юргена Клоппа
Появились варианты возможной формы Арсенала на следующий сезон Новости футбола 29 апр 2024, 16:42 Что-то новое. В сеть слили форму Арсенала на следующий сезон
Here we go! Ливерпуль и Фейенорд согласовали переход Слота Новости футбола 29 апр 2024, 10:30 Here we go! Ливерпуль и Фейенорд согласовали переход Слота
Больше новостей
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля