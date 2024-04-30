Гран-при Майами 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1

На этой неделе состоится очередной этап соревнований по Формуле 1. На этот раз они пройдут в Майами (США) с 3 по 5 мая.

Город Майами был предложен в качестве этапа Чемпионата мира по Формуле 1 в 2018 году. Дебютный Гран-при под этим названием прошел на Международном автодроме Майами в Майами-Гарденс в 2022 году.

Трасса в Майами спроектирована и поставлена дизайнерами трассы Формулы-1 Apex Circuit Design, была специально построена для этого события. Стивен М. Росс, владелец стадиона, несколько лет пытался организовать Гран-при Майами, прежде чем добился успеха. Схема трассы спроектирована таким образом, чтобы гонки не мешали местным жителям.

На данный момент две победы в Майами одерживал полет Формулы 1 - Макс Ферстаппен.

Гран-при Майами 2024: где и когда состоится?

В связи с тем, что в Майами пройдут не только гонки в классическом формате, но и спринт, уикенд для гонщиков продлится три дня.

В пятницу, 3 мая, состоится квалификация к спринту - начало события в 22:30 по центральноевропейскому времени.

В субботу, 4 мая, состоится спринт, который начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

В субботу, 4 мая, состоится квалификация к основной гонке - начало события в 22:00 по центральноевропейскому времени.

В воскресенье, 5 мая, состоится основная гонка - начало события в 22:00 по центральноевропейскому времени.

Где смотреть Гран-при Майами Формулы 1?

У каждой страны есть свой транслятор. Команда Dailysports подготовила для вас информацию, где можно будет увидеть пятый этап Ф1 в вашей стране ниже.