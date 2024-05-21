Коул Палмер установил уникальный рекорд в АПЛ
Полузащитник Челси Коул Палмер установил рекорд английской Премьер-лиги по итогам сезона 2023/24.
Хавбек в возрасте 22 лет и 13 дней на момент финальной игры АПЛ 2023/24 является самым молодым игроком в истории турнира, завершившим сезон как абсолютный лидер по совокупному количеству голов и результативных передач: (33 – 22 гола, 11 передач).
Ранее Палмер также был признан лучшим молодым игроком чемпионата Англии уходящего сезона. Хавбек “пенсионеров” получил награду на Стэмфорд Бридж перед матчем 38-го тура против Борнмута.
Напомним, что Палмер перешел в Челси летом 2023 года из Манчестер Сити. Пенсионеры заплатили за игрока 47 миллионов евро. В списке бомбардиров АПЛ англичанин занимает второе место после Эрлинга Холанда.
Кроме того, Палмер стал только третьим игроком в истории Челси, забившим 20+ голов и отдавшим 10+ результативных передач в одном сезоне Премьер-лиги легендарных после Фрэнка Лампарда (22 гола, 14 передач) и Дидье Дрогба (29 голов, 14 передач) в кампании 2009/10.