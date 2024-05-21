Коул Палмер установил уникальный рекорд в АПЛ

Полузащитник Челси Коул Палмер установил рекорд английской Премьер-лиги по итогам сезона 2023/24.

Хавбек в возрасте 22 лет и 13 дней на момент финальной игры АПЛ 2023/24 является самым молодым игроком в истории турнира, завершившим сезон как абсолютный лидер по совокупному количеству голов и результативных передач: (33 – 22 гола, 11 передач).

22 - Aged 22 years and 13 days on the date of the final game of the 2023-24 Premier League, Cole Palmer is the youngest player in the competition's history to finish a season as the outright leading player for combined goals and assists (33 - 22 goals, 11 assists). Plane. pic.twitter.com/jyw3lKSaQx — OptaJoe (@OptaJoe) May 21, 2024

Ранее Палмер также был признан лучшим молодым игроком чемпионата Англии уходящего сезона. Хавбек “пенсионеров” получил награду на Стэмфорд Бридж перед матчем 38-го тура против Борнмута.

Напомним, что Палмер перешел в Челси летом 2023 года из Манчестер Сити. Пенсионеры заплатили за игрока 47 миллионов евро. В списке бомбардиров АПЛ англичанин занимает второе место после Эрлинга Холанда.

Кроме того, Палмер стал только третьим игроком в истории Челси, забившим 20+ голов и отдавшим 10+ результативных передач в одном сезоне Премьер-лиги легендарных после Фрэнка Лампарда (22 гола, 14 передач) и Дидье Дрогба (29 голов, 14 передач) в кампании 2009/10.