Кейптаун Сити – Орландо Пайретс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс Коэф.: 2.1 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В матче 27 тура Премьер-лиги ЮАР команда Кейптаун Сити сыграет на своем поле против Орландо Пайретса. Игра состоится в среду, 1 мая, и начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Кейптаун Сити

Коллектив из верхней части турнирной таблицы сейчас Кейптаун занимает шестое место в Премьер-лиге. Они имеют в активе 35 очков в 25 матчах, что на восемь очков меньше, чем у третьей команды лиги. До конца нынешнего чемпионата остается еще пять матчей, таким образом, Кейптаун Сити еще имеет возможность зацепиться за третье место, но в этой игре им желательно побеждать, в случае поражения, шансов на тройку у команды Кейптаун будет очень мало. Однако в последних матчах Сити играет очень неубедительно, в пяти предыдущих играх они ни разу не выиграли, четырежды сыграли вничью и раз проиграли.

Орландо Пайретс

Пираты идут на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги ЮАР. В 25 матчах они набрали 43 очка, пока они опережают ближайшего преследователя на четыре очка. Также у Орландо есть все шансы, чтобы выйти на второе место. Отставание от второй строчки всего три очка, а до конца чемпионата еще пять матчей. Что касается борьбы за титул, то эта миссия уже невыполнима. Отрыв от первого места 16 очков. Глядя на то, что в пяти заключительных матчах можно набрать максимум 15 баллов, делаем вывод, что чемпионства уже не видеть. Несмотря на это, в последних матчах Орландо Пайретс показывают невероятную игру: четыре победы и одна ничья. В предыдущем туре они разгромили Роял АМ со счётом 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Орландо Пайретс играл в команды Кейптаун Сити со счетом 2:0.

Кейптаун Сити не может одержать победу уже в 11 матчах подряд. Орландо Пайретс, в свою очередь, не проигрывает в пяти играх.

Готовая серия команды Орландо Пайретс продолжается шесть матчей.

Кейптаун Сити – Орландо Пайретс прогноз

Обе команды из верхней части турнирной таблицы очевидно, что эта игра и для Кейптаун Сити, и для Орландо Пайретс будет очень важной, но Орландо Пайретс сейчас в явно гораздо лучшей форме и состоянии. Я думаю, что они фавориты и в этой игре, поэтому сделаю ставку именно на них. Победа Орландо Пайретса с коэффициентом 2,1.

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