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Главная Прогнозы Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Шанхай Шэньхуа - Шиичжианг Юнгчанг прогноз Фото: shenhuafc.com.cn / Автор неизвестен
Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа
Суперлига Китай Сегодня, 08:00 Шанхай Шэньхуа - Шиичжианг Юнгчанг
Завершен
4 : 0
Китай, Shanghai, Shanghai Stadium
Шиичжианг Юнгчанг Шиичжианг Юнгчанг
Haoyang Xu
3’
Chenjie Zhu
50’
Андре Луис
76’ 90’
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 1.75
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Один из поединков 9-го тура китайской Суперлиги будет сыгран в среду в Шанхае, где местный Шанхай Шэньхуа примет Цанчжоу Майти Лайонс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Шанхай Шэньхуа

"Синие дьяволы" лидируют в китайской Суперлиге, опережая ближайшего преследователя в лице Ченду Рончен на два балла. В восьми поединках Шанхай Шэньхуа не проиграл ни разу, оформив при этом шесть побед. В последнем туре "Синие дьяволы" проводили выездной матч против Шанхай Порт и сыграли только вничью 1:1.

Пропустив мяч в свои ворота в середине второго тайма, команда Леонида Слуцкого сравняла счёт лишь на 90-й минуте. В текущем сезоне Шанхай Шэньхуа провели три матча в родных стенах, в которых оформила две победы при одной ничьей.

Цанчжоу Майти Лайонс

«Юнчан Хиллс» по итогам восьми сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице с 13-тью набранными баллами на данном отрезке. От первой строчки команду Чжао Цзюньчжэ отделяет семь баллов. Стоит признать, что Цанчжоу удачно стартовали и занимали место в первой тройке, однако поражения в двух последних встречах привели к падению на шестую строчку.

В частности, в последнем туре Цанчжоу Майти Лайонс в родных стенах проиграл Хэнань Суншань Лунмэнь со счётом 2:3. Отметим, что на выезде Цанчжоу сыграл три матча в этом розыгрыше Суперлиги и добыл четыре очка, оформив одну победу при таком же количестве ничьих и поражений.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Шанхай Шэньхуаобыграл соперника со счётом 2:0
  • В 4-х матчах из пяти последних забивала только одна команда
  • В трёх последних поединках в этом противостоянии забивалось не более двух мячей
  • Победная серия Шанхай Шэньхуа в противостоянии с «Юнчан Хиллс» насчитывает пять поединков

Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу прогноз

Букмекеры уверены в том, что проблем у Шанхай Шэньхуа в предстоящем поединке не возникнет. Котировки на победу хозяев очень скромные – в районе 1.16. Наша ставка в этом матче «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.75.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 1.75
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