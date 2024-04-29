Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года
Один из поединков 9-го тура китайской Суперлиги будет сыгран в среду в Шанхае, где местный Шанхай Шэньхуа примет Цанчжоу Майти Лайонс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.
Шанхай Шэньхуа
"Синие дьяволы" лидируют в китайской Суперлиге, опережая ближайшего преследователя в лице Ченду Рончен на два балла. В восьми поединках Шанхай Шэньхуа не проиграл ни разу, оформив при этом шесть побед. В последнем туре "Синие дьяволы" проводили выездной матч против Шанхай Порт и сыграли только вничью 1:1.
Пропустив мяч в свои ворота в середине второго тайма, команда Леонида Слуцкого сравняла счёт лишь на 90-й минуте. В текущем сезоне Шанхай Шэньхуа провели три матча в родных стенах, в которых оформила две победы при одной ничьей.
Цанчжоу Майти Лайонс
«Юнчан Хиллс» по итогам восьми сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице с 13-тью набранными баллами на данном отрезке. От первой строчки команду Чжао Цзюньчжэ отделяет семь баллов. Стоит признать, что Цанчжоу удачно стартовали и занимали место в первой тройке, однако поражения в двух последних встречах привели к падению на шестую строчку.
В частности, в последнем туре Цанчжоу Майти Лайонс в родных стенах проиграл Хэнань Суншань Лунмэнь со счётом 2:3. Отметим, что на выезде Цанчжоу сыграл три матча в этом розыгрыше Суперлиги и добыл четыре очка, оформив одну победу при таком же количестве ничьих и поражений.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Шанхай Шэньхуаобыграл соперника со счётом 2:0
- В 4-х матчах из пяти последних забивала только одна команда
- В трёх последних поединках в этом противостоянии забивалось не более двух мячей
- Победная серия Шанхай Шэньхуа в противостоянии с «Юнчан Хиллс» насчитывает пять поединков
Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу прогноз
Букмекеры уверены в том, что проблем у Шанхай Шэньхуа в предстоящем поединке не возникнет. Котировки на победу хозяев очень скромные – в районе 1.16. Наша ставка в этом матче «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.75.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram