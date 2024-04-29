Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3,5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 9-го тура китайской Суперлиги будет сыгран в среду в Шанхае, где местный Шанхай Шэньхуа примет Цанчжоу Майти Лайонс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Шанхай Шэньхуа

"Синие дьяволы" лидируют в китайской Суперлиге, опережая ближайшего преследователя в лице Ченду Рончен на два балла. В восьми поединках Шанхай Шэньхуа не проиграл ни разу, оформив при этом шесть побед. В последнем туре "Синие дьяволы" проводили выездной матч против Шанхай Порт и сыграли только вничью 1:1.

Пропустив мяч в свои ворота в середине второго тайма, команда Леонида Слуцкого сравняла счёт лишь на 90-й минуте. В текущем сезоне Шанхай Шэньхуа провели три матча в родных стенах, в которых оформила две победы при одной ничьей.

Цанчжоу Майти Лайонс

«Юнчан Хиллс» по итогам восьми сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице с 13-тью набранными баллами на данном отрезке. От первой строчки команду Чжао Цзюньчжэ отделяет семь баллов. Стоит признать, что Цанчжоу удачно стартовали и занимали место в первой тройке, однако поражения в двух последних встречах привели к падению на шестую строчку.

В частности, в последнем туре Цанчжоу Майти Лайонс в родных стенах проиграл Хэнань Суншань Лунмэнь со счётом 2:3. Отметим, что на выезде Цанчжоу сыграл три матча в этом розыгрыше Суперлиги и добыл четыре очка, оформив одну победу при таком же количестве ничьих и поражений.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Шанхай Шэньхуаобыграл соперника со счётом 2:0

В 4-х матчах из пяти последних забивала только одна команда

В трёх последних поединках в этом противостоянии забивалось не более двух мячей

Победная серия Шанхай Шэньхуа в противостоянии с «Юнчан Хиллс» насчитывает пять поединков

Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу прогноз

Букмекеры уверены в том, что проблем у Шанхай Шэньхуа в предстоящем поединке не возникнет. Котировки на победу хозяев очень скромные – в районе 1.16. Наша ставка в этом матче «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.75.

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