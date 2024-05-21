Бавария рассматривает еще одного тренера из Премьер-лиги на замену Тухелю

Бавария продолжает свои поиски нового главного тренера, который придет на замену Томасу Тухелю.

Как сообщает Кристиан Фальк, еще одним кандидатом стал главный тренер Брентфорда Томас Франк. Бавария высоко ценит ту работу, которую Франк проделал в скромном английском клубе.

Однако пока что нет никакой конкретики. Бавария лишь изучает различніе кандидатуры и составляет новый шорт-лист.

Вчера стало известно, что также Бавария изучает вариант с назначением главного тренера Бернли Венсана Компани.

Напомним, Бавария еще в феврале решила расстаться с Томасом Тухелем, с которым она в этом сезоне финишировала лишь третьей в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.

Брентфорд завершил сезон АПЛ лишь на 16-м месте, а в минувшем сезон он финишировал девятым.