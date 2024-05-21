Штутгарт определил замену своему главному лидеру

Кажется, в Штутгарте уже свыклись с тем, что своего главного голеадора Сергу Гирасси им в команде не удержать и начали искать замену нападающему.

Как сообщает Маттео Моретто, нового форварда серебряный призер Бундеслиги определил в чемпионате Нидерландов, а именно в АЗ. Заменой Гирасси должен стать нападающий команды из Алкмаара Вангелис Павлидис. В контракте 25-летнего грека прописаны отступные в размере 17,5 миллиона евро.

Павлидис в нынешнем сезоне показал не худшую от Гирасси результативность: 33 гола и шесть результативных передач в 46 матчах за АЗ. В поединках Эредивизие грек забивал каждые 104 минуты.

Немецкий футбол для грека не является чем-то чужим, так как в 2015 году он перебрался в академию Бохума, а немецкому клубу принадлежал до 2019 года. Вскоре он перебрался в Виллем II, а летом 2021 года за 2,5 миллиона евро его купил АЗ.

Напомним, что по последним сообщениям главным претендентом на Гирасси является дортмундская Боруссия.