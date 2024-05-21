EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Штутгарт определил замену своему главному лидеру

Штутгарт определил замену своему главному лидеру

Новости футбола Вчера, 03:58
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Штутгарт определил замену своему главному лидеру Штутгарт определил замену своему главному лидеру

Кажется, в Штутгарте уже свыклись с тем, что своего главного голеадора Сергу Гирасси им в команде не удержать и начали искать замену нападающему.

Как сообщает Маттео Моретто, нового форварда серебряный призер Бундеслиги определил в чемпионате Нидерландов, а именно в АЗ. Заменой Гирасси должен стать нападающий команды из Алкмаара Вангелис Павлидис. В контракте 25-летнего грека прописаны отступные в размере 17,5 миллиона евро.

Павлидис в нынешнем сезоне показал не худшую от Гирасси результативность: 33 гола и шесть результативных передач в 46 матчах за АЗ. В поединках Эредивизие грек забивал каждые 104 минуты.

Немецкий футбол для грека не является чем-то чужим, так как в 2015 году он перебрался в академию Бохума, а немецкому клубу принадлежал до 2019 года. Вскоре он перебрался в Виллем II, а летом 2021 года за 2,5 миллиона евро его купил АЗ.

Напомним, что по последним сообщениям главным претендентом на Гирасси является дортмундская Боруссия.

Связанные команды и лиги
Штутгарт АЗ Алкмар Бундеслига Германия Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года