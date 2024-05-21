Чемпионы Саудовской Аравии продлят контракт с главным тренером

Португальский тренер Жорже Жезуш продолжит работать в Аль-Хиляле и в следующем сезоне.

Как сообщает Николо Скира, Аль-Хиляль уже начал с Жезушом переговоры о новом контракте. Ему предлагают новый договор на 2 года. Текущее соглашение Жезуша с Аль-Хилялем истекает в июне этого года.

Жезуш стал главным тренером Аль-Хиляла летом прошлого года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Саудовской Аравии, не потерпев ни одного поражения в 32 матчах: 29 побед и 3 ничьих.

Единственное поражение за сезон Аль-Хиляль потерпел в матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК от Аль-Айна (2:4).

До Аль-Хиляла Жезуш тренировал Фенербахче, Бенфику Фламенго, Спортинг Лиссабон, Брагу и другие клубы Португалии.