Ливерпуль отказался от трансфера полузащитника Аталанты. Причем здесь Челси?

Ранее сообщалось, что Ливерпуль уже договорился о трансфере полузащитника Аталанты Теуне Коопмайнерсе, но, как оказалось, «скаузеры» отказались от идеи приглашения нидерландца и сосредоточились на другой кандидатуре.

Виною является Челси, который, как сообщает teamTALK, готов потратить большие деньги, чтобы пригласить 26-летнего игрока. Считалось, что переезду Коопмайнерса на «Энфилд» способствовала бы персоналия Арне Слота, который в бытность главным тренером АЗ сделал полузащитника капитаном команды.

Но теперь Ливерпуль нацелился на подписание игрока центра поля Бенфики Оркуна Кокку. Пока остается неизвестным, сколько точно придётся заплатить за 23-летнего полузащитника, но утверждается, что он может стать самым дорогим турком в истории. Пока этот рекорд принадлежит трансферу Арды Турана из Атлетико в Барселону за 34 миллиона евро в июле 2015 года.