Динамо Киев – Верес прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,5) Коэф.: 1.56 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

1 мая свою пропущенную встречу чемпионата Украина проведут Динамо Киев – Верес. Эксперты Dailysports подготовили свой аргументированный прогноз на эту битву.

Динамо Киев

Украинский гранд под руководством Александра Шовковского выглядит весьма солидно, команда идет второй в чемпионате, отставание от лидера составляет 4 очка. Осталось пять игр, поэтому времени отыграться мало, но будет еще битва против прямого конкурента, поэтому можно будет сократить отставание, однако, нужны будут еще осечки Шахтера.

После зимних каникул у динамовцев не было поражений, 9 побед и две ничьи. В последнем туре удалось обыграть в тяжелой борьбе Днепр-1 со счетом 2:1, решающий мяч киевляне забили на последней минуте, играя в меньшинстве.

Верес

Ровенский клуб проводит не лучший сезон, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице, а это зона переходных матчей. Отрыв от 12-й строчки составляет четыре очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда уступила в гостях Руху со счетом 1:3, чем продолжила свою серию без побед до трех матчей, за этот период удалось набрать всего один балл.

Теперь все будет сводиться к борьбе за выживание, есть большие сомнения, что команда сумеет добраться до 12-й строчки, при этом отрыв от зоны вылета составляет всего одни балл, здесь бы свою позицию удержать.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга завершилась вничью – 1:1, динамовцы были близки к победе, но пропустили на 90+7 минуте с пенальти.

Киевляне выдают серию из 15 матчей без поражений в УПЛ.

Верес одержал всего одну победу в пяти последних встречах.

Динамо Киев – Верес Прогноз

В таком противостоянии динамовцы котируются большими фаворитами, но свое превосходство надо доказывать на поле. Верес не самый опасный соперник, хотя имеет серьезную мотивацию, поэтому постарается зацепиться за очки. Поставим на успех хозяев с форой -1,5 гола.

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