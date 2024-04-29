Канвон – Пхохан Стилерс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.74 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Один из поединков 10-го тура южнокорейской К-Лиги будет сыгран в Чхунчхоне, где местный Канвон примет Пхохан Стилерс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Канвон

Футбольный клуб из Канвондо по итогам девяти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице корейской К-Лиги. В активе Канвона 12 набранных очков и это на семь баллов меньше, чем у лидера К-Лиги Кимчхона Сангму. В целом стартовала команда Юн Чон Хвана достаточно неплохо и занимала место в первой тройке, однако пара неудачных матчей в последних турах привели к тому, что Канвон оказался на пятой строчке. В частности, в последнем туре Канвон проводил выездной матч как раз против лидера Кимчхона Сангму. Игра получилась не богатой на забитые голы и закончился победой лидера со счётом 1:0.

Пхохан Стилерс

"Сталевары" ведут борьбу за первое место в турнирной таблице и, если бы не осечки в последних турах, именно команда Ким Ги Дона сейчас лидировала бы в корейской К-Лиге. На текущий момент по итогам 9-ти сыгранных туров Пхохан имеет за спиной 18 очков, уступая один балл Кимчхону Сангму. В последнем туре Пхохан дома сыграл вничью 0:0 с Инчхоном, а перед этим была также домашняя ничья 0:0 с Кимчхоном Сангму. В общей сложности с начала сезона в девяти матчах команда уступила лишь в одном матче - стартовом против Ульсана. В тот же момент сразу в трёх встречах команда сыграла вничью в последних пяти турах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью

В прошлом сезоне Пхохан обыграл соперника в четвертьфинальной стадии Кубка Южной Кореи со счётом 2:1

Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Канвон – Пхохан Стилерс прогноз

Букмекеры осторожно отдают преимущество в этом матче Пхохану, оценивая победу гостей коэффициентом 2.50. Считаем, что лучше взять здесь «Победа Пхохана с форой (0)» с коэффициентом 1.74.

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