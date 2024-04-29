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Пачука – Клуб Америка прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Пачука - Америка прогноз Фото: facebook.com/ClubAmerica / Автор неизвестен
Пачука Пачука
Лига чемпионов КОНКАКАФ Вчера, 21:15 Пачука - Америка
Завершен
2 : 1
Международные, Pachuca, Estadio Miguel Hidalgo
Америка Америка
Miguel Rodriguez
12’
Nelson Deossa
14’
23’
Henry Martin
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.74
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Ответный полуфинальный поединок Кубка чемпионов КОНКАКАФ будет сыгран в среду на арене "Эстадио Мигель Идальго", где местная Пачука примет Клуб Америка. Первая встреча этих команд завершилась вничью 1:1. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Пачука

"Гоферы" в первом раунде плей-офф уверенно прошли Филадельфию Юнион, разгромив соперника в ответном поединке со счётом 6:0. В четвертьфинале Пачука пересеклась с костариканским Эредиано и также не испытала проблем. После выездной победы со счётом 5:0 команда Гильермо Альмады выиграла и домашнюю встречу - 2:1.

К ответному матчу против Америки подопечные Гильермо Альмады подходят после выездной ничьей в чемпионате Мексики с Масатлан ФК - 1:1. На текущий момент Пачука после 17-ти туров занимает только седьмое место в турнирной таблице Лиги МХ. В родных стенах Пачука не может выиграть вот уже в 4-х поединках кряду - три поражения при одной ничьей.

Клуб Америка

"Сине-кремовые" в первом раунде встречалась с Чивасом и оформили уверенную победу в первом матче со счётом 3:0. Однако в ответной встрече "Орлы" проигрывали 0:2 по ходу матча, однако смогли всё-таки пройти дальше, уступив в итоге со счётом 2:3. В четвертьфинале соперником был Нью-Инглэнд Революшн и проблем с ним у команды Андре Жардини не возникло. После выездной победы со счётом 0:4, Америка разгромила оппонента и в родных стенах - 5:2.

К ответному матчу против Пачуки подопечные Андре Жардини подходит после выездной победы над Пуэблой в чемпионате Мексики со счётом 2:1. На текущий момент именно Америка лидирует в Лиге МХ, имея за спиной 35 очков. Ближайшего соперника в лице Крус Асуля коллектив Гильермо Альмады опережает на два балла.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне в рамках чемпионата команды обменялись домашними победами
  • В 4-х поединках из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Пачука проиграла только один домашний матч из пяти последних в этом противостоянии, оформив при этом три победы

Пачука – Клуб Америка прогноз

Судя по чемпионату, в заметно лучшей форме сейчас Америка. Тем не менее, ставить на победу гостей опасно. Наша ставка здесь «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.74.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.74
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100%
1хБет 5.00
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