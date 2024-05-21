Ювентус продолжает вести переговоры с потенциальной заменой Войцеха Щенсны

Ювентус продолжает переговоры с потенциальной заменой Войцеха Щенсны, вратаерм Монцы Микеле ди Грегорио.

По информации Фабрицио Романо, руководители туринского клуба уже обсудили личные условия с Ди Грегорио, но пока что остается открытым вопрос по Щенсны который может уйти в июне.

Ди Грегорио, а также Риккардо Калафиори остаются в числе главных целей Ювентуса на лето.

26-летний ди Грегорио является одним из самых ярких вратарей Италии, за ним также следят Милан и Интер. В январе Ньюкасл предложил 20 миллионов евро за голкипера, но игрок сборной Италии отказался переезжать на Сент-Джеймс Парк. Отмечается, что летом Ди Грегорио доступен за аналогичную плату.

В нынешнем сезоне итальянский вратарь сыграл 14 “клиншитов” в 34 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Щенсны отказался продлевать контракт с Ювентусом.