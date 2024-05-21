Сын Карло Анчелотти может возглавить клуб Лиги 1

Клуб Лиги 1, Реймс, ищет нового главного тренера на следующий сезона, они имеют несколько кандидатов, с которыми проведут собеседования.

Как сообщает L'Equipe, в шортлист вошел и сын легендарного итальянского трненера Карло Анчелотти - Давиде. Сейчас он работает помощником своего отца в Реал Мадрид и еще никогда не работал на должности главного тренера. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

Реймс на следующей неделе будет проводить переговоры с кандидатами. Планируется, что вскоре они выберут нового главного тренера.

Напомним, что 12 мая в Мадриде состоялся чемпионский парад, посвященный победе местного Реала в Ла Лиге этого сезона. Особенно выделялся на праздновании Карло Анчелотти. Главный тренер "Бланкос" повторил свое знаменитое фото в солнечных очках и с сигарой 2022 года, которое стало настоящим интернет-хитом.