Юлия Путинцева – Елена Рыбакина прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

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В рамках четвертьфинала престижного турнира в Мадриде, свою встречу 1 мая проведут Юлия Путинцева – Елена Рыбакина. На такое казахское дерби подготовили прогноз эксперты Dailysports.

Юлия Путинцева

В этом сезоне Путинцева играет неплохо, феноменальных результатов не было, хотя четвертьфинал Майами, где она уступила в борьбе Азаренко выглядит солидно. Для спортсменки Мадрид является первым турниром на грунте в этом году, здесь она уже выиграла четыре матча. Сначала прошла китаянку Юань – 6:2, 6:4, потом одолела еще одну китайскую спортсменку Чжен (8-я ракетка мира) 7:5, 2:0, в этот момент соперница снялась с матча. В третьем круге легко удалось разобраться с американкой Доулхайд, а в последнем матч была победа над Касаткиной – 3:6, 6:2, 6:2.

Путинцевой 29 лет, она является крепким середняком мирового тенниса, занимает 50-ю строчку в рейтинге.

Елена Рыбакина

Если перечислять лучших теннисисток мира прямо сейчас, среди первых будет Елена Рыбакина. Спортсменка в этом сезоне выиграла три турнира, среди них и один на грунте в Штутгарте. В Мадриде пока нет проблем, жертвами теннисистки стали: Бронцетти – 6:4, 6:3, Шериф – 6:1, 6:4, Бейлек – 6:1, 6:3.

Конечно, Рыбакина один из фаворитов турнира, все-таки она четвертая ракетка мира и находится в расцвете сил, ей 24 года. Кроме упомянутых выигранных турниров, спортсменка еще и дважды играла в финалах, это было в Майами и Дохе, так что со стабильностью у теннисистки точно нет проблем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперницы играли между собой дважды, в обоих случаях побеждала Путинцева, но последняя встреча состоялась три года назад, с тех пор Рыбакина существенно прибавила.

В этом сезоне Путинцева одержала 18 побед в 29 встречах.

Рыбакина провела 33 матча, в которых одержала 29 побед.

Юлия Путинцева – Елена Рыбакина Прогноз

В таком дерби букмекеры отдают явное преимущество Рыбакиной, хоть она и уступает сопернице в очных встречах. Путинцева может оказать сопротивление, но ее класс точно ниже, поэтому она и считается андердогом. Мы считаем, что Рыбакина должна побеждать в такой битве, ставим на ее успех с форой -5 геймов.

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