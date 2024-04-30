Черноморец – Шахтер Донецк прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

На среду в УПЛ запланировано две перенесенные встречи, в том числе свой матч проведут Черноморец – Шахтер Донецк. Прогноз на противостояние упомянутых соперников подготовили эксперты Dailysports.

Черноморец

Одесский клуб пытается показывать яркий футбол, хотя результаты не впечатляют, так как команда идет десятой в турнирной таблице. Отрыв от опасной зоны пока солидный, целых 7 очков. У команды наблюдается явный спад, серия из трех поражений подряд. В последнем туре Черноморец проиграл в гостях аутсайдеру Минаю со счетом 0:2.

Предстоящий матч команда должна была играть дома, но в целях безопасности, встречу перенесли из Одессы в Киев, что точно в пользу соперника. Черноморец пытался сделать ставку на Кубок Украины, но дошел там до полуфинала, где уступил, как раз Шахтеру. Отобрать очки в текущей форме у лидера чемпионата будет невероятно сложно.

Шахтер Донецк

За пять туров до конца чемпионата, «горняки» являются лидерами, опережая второе Динамо на четыре очка, впереди еще очная встреча с прямым конкурентом. После зимних каникул Шахтер выиграл 10 встреч кряду в УПЛ, хотя при этом вылетел из Лиги Европы. Создается впечатление, что не столько команда так хороша, как чемпионат слабый.

В последнем туре «горняки» одолели в гостях ЛНЗ Черкассы – 3:0, такой успех не стал сенсацией, хотя к игре остались вопросы. У Шахтера есть шанс сделать «золотой дубль», ведь в финале Кубка Украины будет битва против Ворсклы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники в этом сезоне пересекались всего раз, это было в упомянутом Кубке Украины, там, в полуфинале Шахтер выиграл со счетом 4:1.

Победная серия «горняков» в чемпионате достигла уже 12 матчей.

Черноморец проиграл 6 из 8 матчей в УПЛ.

Черноморец – Шахтер Донецк Прогноз

Изначально на успех Шахтера давали рабочий коэффициент, но сейчас котировки на успех донецкого клуба упали. Такие изменения в букмекерских линиях наверняка связан с переносом матча в столицу. Мы считаем приемлемой ставку на тотал больше 3 голов.

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