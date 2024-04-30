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Черноморец – Шахтер Донецк прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Черноморец Одесса - Шахтер Донецк прогноз Фото: https://www.ua-football.com/ Автор - неизвестен
Черноморец Одесса Черноморец Одесса
Премьер-лига Украина Сегодня, 06:00 Черноморец Одесса - Шахтер Донецк
Завершен
1 : 4
Украина, Kyiv, Liviy Bereh
Шахтер Донецк Шахтер Донецк
Зиги Бадибанга
12’
3’ 16’ 42’
Marlon Gomes
66’
Марьян Швед
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.71
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На среду в УПЛ запланировано две перенесенные встречи, в том числе свой матч проведут Черноморец – Шахтер Донецк. Прогноз на противостояние упомянутых соперников подготовили эксперты Dailysports.

Черноморец

Одесский клуб пытается показывать яркий футбол, хотя результаты не впечатляют, так как команда идет десятой в турнирной таблице. Отрыв от опасной зоны пока солидный, целых 7 очков. У команды наблюдается явный спад, серия из трех поражений подряд. В последнем туре Черноморец проиграл в гостях аутсайдеру Минаю со счетом 0:2.

Предстоящий матч команда должна была играть дома, но в целях безопасности, встречу перенесли из Одессы в Киев, что точно в пользу соперника. Черноморец пытался сделать ставку на Кубок Украины, но дошел там до полуфинала, где уступил, как раз Шахтеру. Отобрать очки в текущей форме у лидера чемпионата будет невероятно сложно.

Шахтер Донецк

За пять туров до конца чемпионата, «горняки» являются лидерами, опережая второе Динамо на четыре очка, впереди еще очная встреча с прямым конкурентом. После зимних каникул Шахтер выиграл 10 встреч кряду в УПЛ, хотя при этом вылетел из Лиги Европы. Создается впечатление, что не столько команда так хороша, как чемпионат слабый.

В последнем туре «горняки» одолели в гостях ЛНЗ Черкассы – 3:0, такой успех не стал сенсацией, хотя к игре остались вопросы. У Шахтера есть шанс сделать «золотой дубль», ведь в финале Кубка Украины будет битва против Ворсклы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники в этом сезоне пересекались всего раз, это было в упомянутом Кубке Украины, там, в полуфинале Шахтер выиграл со счетом 4:1.
  • Победная серия «горняков» в чемпионате достигла уже 12 матчей.
  • Черноморец проиграл 6 из 8 матчей в УПЛ.

Черноморец – Шахтер Донецк Прогноз

Изначально на успех Шахтера давали рабочий коэффициент, но сейчас котировки на успех донецкого клуба упали. Такие изменения в букмекерских линиях наверняка связан с переносом матча в столицу. Мы считаем приемлемой ставку на тотал больше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.71
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