Боруссия Дортмунд попытается сохранить у себя защитника Челси

Боруссия Дортмунд хочет сохранить у себя крайнего защитника Челси Иана Матсена по окончании сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, в клубе приложат максимум усилий, чтобы сохранить игрока в своем составе. “Шмели” постарается сделать это, как только узнают свой трансферный бюджет на лето. Сам игрок счастлив в Дортмунде.

В марте стало известно, что нидерландский не хочет покидать Боруссию, ведь здесь он получает регулярную игровую практику. А Челси, в свою очередь, хочет получить прибыль от продажи футболистов. В договоре между командами прописана клаусула в размере 35 миллионов.

В составе “шмелей” 22-летний левый защитник сыграл 18 матчей, записав на свой счет по 2 гола и ассиста.

В среду, 1 мая, “Жетло-черные” примут Пари Сен-Жермен в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов. Начало — в 21:00 по центральноевропейскому времени.