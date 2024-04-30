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Главная Прогнозы Чиппа Юнайтед – Сволловс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Чиппа Юнайтед – Сволловс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Чиппа Юнайтед - Сваллоус прогноз Фото: https://twitter.com/ChippaUnitedFC
Чиппа Юнайтед Чиппа Юнайтед
Премьер-лига ЮАР Сегодня, 09:00 Чиппа Юнайтед - Сваллоус
Завершен
1 : 2
Южно-Африканская Республика,
Сваллоус Сваллоус
Kayden Francis
17’
71’
Gabadinho Mhango
90’
Lwanda Mbanjwa
Обзор Детали матча H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Чиппа Юнайтед
Коэф.: 2.02
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В игре 27 тура Премьер-лиги ЮАР Чиппа Юнайтед сыграет домашний матч против Сволловс. Матч должен состояться в среду, 1 мая и начаться в 15:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Чиппа Юнайтед

Пока команда идет в середине турнирной таблицы, Чиппа Юнайтед имеет в своем активе 32 очка после 25 туров и занимает девятое место. Коллектив находится в относительной безопасности и нет больших шансов, чтобы вылетели, но и побороться за Кубок Конференции КАФ тоже будет очень тяжело. За пять матчей до конца чемпионата они отстают от третьего места на 11 очко и отрываются от зоны вылета на 12 пунктов. Не смотря на это, в последних пяти играх они показывают очень хорошие результаты: четыре победы и одно поражение. Хороший ход для команды, у которой уже нет явной мотивации на остаток сезона.

Сволловс

Для этой команды еще не все решено в нынешнем сезоне Премьер-лиги ЮАР. Сейчас Сволловс на 14 строчке в турнирной таблице и имеет на шесть очков больше, чем у 15 команды, которая идет в зоне вылета. До конца чемпионата еще пять игр, поэтому расслабляться явно нельзя, потому что и улетели есть возможность. В Сволловсе явно понимают всю важность заключительных матчей сезона, но в последних матчах статистики не очень удачная: всего одна победа, две ничьи и два поражения в пяти играх.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Сволловс сыграл вничью с командой Чиппа Юнайтед.
  • Чиппа Юнайтед не может выиграть у Сволловса уже семь матчей подряд.
  • Ни один из последних семи матчей команды Чиппа не завершился вничью.

Чиппа Юнайтед – Сволловс прогноз

У Чиппы Юнайтед не очень хорошая историческая статистика против команды Сволловс. Очевидно, они захотят прервать. Да, Сволловс имеет больше мотивации, чем их соперник, но я не вижу их фаворитами. На мой взгляд, в матче выиграет именно Чиппа Юнайтед и я поставлю на их победу с коэффициентом 2,02.

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Прогноз на матч Победа Чиппа Юнайтед
Коэф.: 2.02
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