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Стелленбош – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Стелленбош - Голден Эрроуз прогноз Фото: https://twitter.com/StellenboschFC
Стелленбош Стелленбош
Премьер-лига ЮАР Сегодня, 11:30 Стелленбош - Голден Эрроуз
Завершен
3 : 0
Южно-Африканская Республика,
Голден Эрроуз Голден Эрроуз
Devin Titus
1’
Anicet Oura
69’
Iqraam Rayners
71’
Обзор Детали матча H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 1.51
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В среду, 1 мая, пройдет матч 27 тура Премьер-лиги ЮАР между Стелленбошем и Голден Эрроуз. Игра начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Стелленбош

Один из лидеров нынешнего сезона Премьер-лиги ЮАР. Сейчас Стелленбош идет на второй строчке в турнирной таблице, имеет 46 очков после 25 туров чемпионата. Отрыв от ближайшего преследователя не так значителен - всего три очка. Таким образом, Стелленбош нельзя расслабляться, ведь любая потеря очков и уходящий на третьей строчке Орландо Пайретс может приблизиться вплотную. Что касается отставания от лидера, то ситуация крайне сложная – 13 очков. Более того, Мамелоди Сандаунз еще две игры в запасе, поэтому такую разницу играть будет очень трудно, до конца чемпионата осталось всего пять матчей. В пяти крайних матчах Стелленбош показывает хорошую игру: три победы и две ничьи.

Голден Эрроуз

Команда из середины турнирной таблицы Премьер-лиги ЮАР, сейчас в активе Голден Эрроуз 32 очка после 25 туров. Команда имеет очень хороший гандикап от зоны вылета, сейчас отрыв составляет 12 очков, а отставание от тройки – 11 баллов. То есть, чисто теоретически, у Голдена Эрроуза есть шансы на то, чтобы попасть в тройку, но до конца чемпионата остается всего пять матчей, поэтому здесь любая потеря очков может похоронить все шансы на попадание в топ-3. Что касается игровой формы, то в предыдущих пяти матчах Голден Эрроуз выиграл всего раз, тоже трижды сыграл вничью и раз проиграл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге нынешнего сезона Премьер-лиги ЮАР Голден Эрроуз и Стелленбош сыграли вничью 0:0.
  • Стелленбош сейчас демонстрирует невероятную беспроигрышную серию, которая составляет уже 24 матча. В последний раз они проигрывали еще в сентябре 2023 команде Мамелоди Сандаунз. Голден Эрроуз, в свою очередь, не выигрывает в последних четырех матчах.
  • Стелленбош не проигрывает команде Голден Эрроуз уже в течение шести игр подряд.

Стелленбош – Голден Эрроуз прогноз

В этой игре есть явный фаворит, Стелленбош демонстрирует прекрасную игровую форму и заслуженно идет на втором месте в турнирной таблице. По моему мнению, Голден Эрроуз не повлечет за собой серьезных проблем для соперников. Моя ставка – победа команды Стелленбош с коэффициентом с коэффициентом 1,51.

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Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 1.51
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