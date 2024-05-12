Барселона – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

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Программу 35 тура Ла Лиги закроют Барселона – Реал Сосьедад. Эксклюзивный прогноз на это событие подготовили эксперты Dailysports.

Барселона

Каталонцам нечем похвастаться в текущем сезоне, команда так и не смогла завоевать хотя бы один трофей. В последнем туре Барса умудрилась уступить в дерби Жироне со счетом 2:4, а это еще и прямой конкурент. У клуба есть возможность вернуться на второе место, отставание от которого два очка, но есть игра в запасе.

Хави постарается реабилитироваться в следующем сезоне, так как в этом явно не хватило стабильности и характера. Барселона не могла сохранить хладнокровие в ключевые моменты, от этого такой сезон. Для престижа клуба будет хорошо удержаться на второй позиции.

Реал Сосьедад

У Реал Сосьедада был опыт игры в Лиге чемпионов, в этом сезоне, выиграли свою группу, но потом в плей-офф уступили ПСЖ. Побороться за топ-4 в Ла-Лиге не удалось, команда шестая в чемпионате, отставание от первого квартета составляет целых 13 очков, при этом, надо защитить свою позицию, ведь Бетис на расстоянии двух баллов.

В последнем туре Реал Сосьедад одолел на своем поле Лас-Пальмас со счетом 2:0, этот успех позволил прервать серию из трех матчей без побед. Теперь основная цель до конца сезона, сохранить место в зоне Лиги Европы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В очных противостояниях большой перевес на стороне Барсы, которая сумела выиграть битву первого круга в гостях со счетом 1:0, единственный мяч на 90+2 минуте забил Араухо.

Дома у Барселоны в этом сезоне Ла Лиги 13 побед, 3 поражения и одна ничья.

Реал Сосьедад в гостях одержал 7 побед, 6 раз сыграл вничью и четыре раза уступил.

Барселона – Реал Сосьедад Прогноз

Нас ожидает противостояние с солидной афишей, Барселона котируется фаворитом, но Реал Сосьедад не из тех, который боится топ-клубов. Мы ожидаем увлекательной борьбы, в которой хозяева должны владеть перевесом. Оптимальной считаем здесь ставку на обмен забитыми мячами.

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