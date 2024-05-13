Один из лучших тренеров сезона в АПЛ продлил контракт со своим клубом
Испанский тренер Борнмута Андони Ираола стал одним из главных открытий текущего сезона английской Премьер-лиги, и полностью заслужил на новый контракт.
Сегодня официальный сайт Борнмута объявил, что клуб продлил контракт с Ираолой до лета 2026 года, тогда как предыдущий договор истекал годом ранее.
Ираола стал главным тренером Борнмута минувшим летом, сменив на этой должности Гари О`Нила. По итогам 37 туров “вишни” занимают 11-е место с 48 очками. Это лучший результат в истории клуба в английской Премьер-лиге.
41-летний испанский тренер попал в число номинантов на приз лучшему тренеру сезона в английской Премьер-лиге. По итогам марта Ираола был признан лучшим тренером месяца.
До Борнмута Ираола тренировал в Испании Райо Вальекано и Мирандес, а также работал на Кипре с клубом АЕК Ларнака.
В заключительном туре Премьер-лиги Борнмут сыграет на выезде против Челси.