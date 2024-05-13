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Один из лучших тренеров сезона в АПЛ продлил контракт со своим клубом

Новости футбола Сегодня, 09:59
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Один из лучших тренеров сезона в АПЛ продлил контракт со своим клубом twitter.com/afcbournemouth

Испанский тренер Борнмута Андони Ираола стал одним из главных открытий текущего сезона английской Премьер-лиги, и полностью заслужил на новый контракт.

Сегодня официальный сайт Борнмута объявил, что клуб продлил контракт с Ираолой до лета 2026 года, тогда как предыдущий договор истекал годом ранее.

Ираола стал главным тренером Борнмута минувшим летом, сменив на этой должности Гари О`Нила. По итогам 37 туров “вишни” занимают 11-е место с 48 очками. Это лучший результат в истории клуба в английской Премьер-лиге.

41-летний испанский тренер попал в число номинантов на приз лучшему тренеру сезона в английской Премьер-лиге. По итогам марта Ираола был признан лучшим тренером месяца.

До Борнмута Ираола тренировал в Испании Райо Вальекано и Мирандес, а также работал на Кипре с клубом АЕК Ларнака.

В заключительном туре Премьер-лиги Борнмут сыграет на выезде против Челси.

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