Один из лучших тренеров сезона в АПЛ продлил контракт со своим клубом

Испанский тренер Борнмута Андони Ираола стал одним из главных открытий текущего сезона английской Премьер-лиги, и полностью заслужил на новый контракт.

Сегодня официальный сайт Борнмута объявил, что клуб продлил контракт с Ираолой до лета 2026 года, тогда как предыдущий договор истекал годом ранее.

The news you all wanted to see 😍



Andoni Iraola signs a contract extension with #afcb ✍️🍒 pic.twitter.com/6LeuDN2vlh — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2024

Ираола стал главным тренером Борнмута минувшим летом, сменив на этой должности Гари О`Нила. По итогам 37 туров “вишни” занимают 11-е место с 48 очками. Это лучший результат в истории клуба в английской Премьер-лиге.

41-летний испанский тренер попал в число номинантов на приз лучшему тренеру сезона в английской Премьер-лиге. По итогам марта Ираола был признан лучшим тренером месяца.

До Борнмута Ираола тренировал в Испании Райо Вальекано и Мирандес, а также работал на Кипре с клубом АЕК Ларнака.

В заключительном туре Премьер-лиги Борнмут сыграет на выезде против Челси.