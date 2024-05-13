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Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой

Новости бокса Сегодня, 09:12
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Прогнозы и ставки на бой Тайсон Фьюри - Александр Усик Фото: Reuters

18 мая состоится одно из самых громких событий в современном мире бокса – бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Множество экспертов делятся своими прогнозами на этот поединок.

Что касается букмекеров, то у них мнение следующее:

  • Победа Фьюри решением судей – 2.81
  • Победа Усика решением судей – 2.83
  • Победа Фьюри единогласным решением судей – 3.5
  • Победа Усика единогласным решением судей – 3
  • Победа Фьюри техническим нокаутом – 7
  • Победа Усика техническим нокаутом – 8

Своим мнением по поводу боя поделился и бывший соперник украинца Тони Беллью, которого Усик отправил в нокаут в восьмом раунде поединка в ноябре 2018 года:

«Склоняюсь к Усику 60 на 40. Я не говорю, что он будет доминировать. Нет, это будет близкий бой. Если на ринге появится лучшая версия Фьюри, он может победить, но я просто думаю, что лучшая версия Александра Усика победит лучшую версию Фьюри», – цитирует Беллью Froch on Fighting.

Также букмекеры уверены, что Фьюри и Усик проведут на ринге все 12 раундов, и коэффициент на это составляет 1.423. Противоположный исход оценивается коэффициентом 3.045.

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