Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой

18 мая состоится одно из самых громких событий в современном мире бокса – бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Множество экспертов делятся своими прогнозами на этот поединок.

Что касается букмекеров, то у них мнение следующее:

Победа Фьюри решением судей – 2.81

Победа Усика решением судей – 2.83

Победа Фьюри единогласным решением судей – 3.5

Победа Усика единогласным решением судей – 3

Победа Фьюри техническим нокаутом – 7

Победа Усика техническим нокаутом – 8

Своим мнением по поводу боя поделился и бывший соперник украинца Тони Беллью, которого Усик отправил в нокаут в восьмом раунде поединка в ноябре 2018 года:

«Склоняюсь к Усику 60 на 40. Я не говорю, что он будет доминировать. Нет, это будет близкий бой. Если на ринге появится лучшая версия Фьюри, он может победить, но я просто думаю, что лучшая версия Александра Усика победит лучшую версию Фьюри», – цитирует Беллью Froch on Fighting.

Также букмекеры уверены, что Фьюри и Усик проведут на ринге все 12 раундов, и коэффициент на это составляет 1.423. Противоположный исход оценивается коэффициентом 3.045.