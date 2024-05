(ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика

CHAOS ERUPTS AS JOHN FURY IS CUT AFTER HEADBUTT ‼️



Watch the full clip HERE 🔗 https://t.co/f6qoDJgAvo#FuryUsyk | #JohnFury | #RiyadhSeason | #RingOfFire pic.twitter.com/ACLdpA0iKG

— IFL TV (@IFLTV) May 13, 2024