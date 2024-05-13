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(ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика

Новости бокса Сегодня, 10:54
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
(ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика Nick Potts/PA

Команды Тайсона Фьюри и Александра Усика только вчера прибыли в Саудовскую Аравию для проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, но эмоции уже бьют через край.

Перед сегодняшней пресс-конференцией боксеров представители их команд начали драку, в результате которой отец Тайсона Фьюри Джон ударил головой одного из членов команды Усика. В итоге Джон Фьюри рассек себе лоб.

Уже после стычки отец Фьюри попросил у всех извинения. Причины конфликта между командами двух боксеров все еще неизвестны.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 18 мая и пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC. Однако позднее победитель будет лишен пояса IBF накануне боя двух обязательных претендентов Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

Напомним, бой должен был состоятся еще 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Фьюри.

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