Первая ракетка мира в двух сетах вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Лидер мирового рейтинга Ига Швентек продолжает уверенно выступать на грунтовом турнире WTA1000 в Риме. Сегодня польская теннисистка пробилась в 1/4 финала.

В 1/8 финала Швентек выбила бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер, которая занимает 331-е место в рейтинге WTA, но получила вайлдкард на турнир в Риме.

В середине первого сета соперницы обменялись успешными брейк-поинтами, но в решающем гейме Швентек снова смогла забрать гейм на подаче Кербер и выиграть в итоге 7:5. Второй сет Швентек начала с проигранного гейма на своей подаче, но потом реализовала два брейка и забрала сет со счетом 6:3.

Соперницией Швентек в четвертьфинале будет 16-я ракетка мира Мэдисон Киз.

Также сегодня третья ракетка мира Коко Гофф в трех сетах сумела обыграть Паулу Бадосу – 5:7, 6:4, 6:1.