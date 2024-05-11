Астон Вилла — Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(+1) Коэф.: 1.72 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Астон Виллой и Ливерпулем. Встреча пройдет в Бирмингеме в понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Астон Вилла

Астон Вилла впервые за долгое время имеет отличный шанс вернуться в Лигу чемпионов. Единственным соперником в борьбе за четвертое место является Тоттенхэм, однако «шпоры» проиграли уже четыре матча кряду и находятся не в лучшей форме.

Команды Унаи Эмери привычно сильно играют в еврокубках, но Вилла в этом сезоне упустила классный шанс побороться за победу в Лиге конференций, пропустив в финал греческий Олимпиакос.

Ливерпуль

«Красные» прекратили гонку за титул, оставив Арсенал и Ман Сити бороться между собой. Третьей позиции ничего не угрожает, а клуб летом ждут серьезные перемены. Клоппа на посту главного тренера сменит Арне Слот из Фейенорда, а кроме того под вопросом остается будущее на Энфилде Салаха и Нуньеса. В любом случае текущий сезон мерсисайдцы просто доигрывают, не имея турнирных задач и мотивации.

Интересные факты и личные встречи

Астон Вилла не побеждает в четырех играх кряду.

Ливерпуль в последних двух гостевых матчах пропустил четыре гола.

Вилла не победжала «красных» с 2020-го года.

Астон Вилла — Ливерпуль Прогноз

Обе команды не в лучшей форме, но на данный момент занимают третье и четвертое места в таблице Премьер-лиги. Вилла здорово играет на своем поле, поэтому предлагаю поставить на ее победу с форой +1.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram