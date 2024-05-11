EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Астон Вилла — Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Астон Вилла — Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Астон Вилла - Ливерпуль прогноз Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен
Астон Вилла Астон Вилла
Премьер-лига Англия 13 мая 2024, 15:00 Астон Вилла - Ливерпуль
-
- : -
Англия, Birmingham, Вилла Парк
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+1)
Коэф.: 1.72
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Астон Виллой и Ливерпулем. Встреча пройдет в Бирмингеме в понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Астон Вилла

Астон Вилла впервые за долгое время имеет отличный шанс вернуться в Лигу чемпионов. Единственным соперником в борьбе за четвертое место является Тоттенхэм, однако «шпоры» проиграли уже четыре матча кряду и находятся не в лучшей форме.

Команды Унаи Эмери привычно сильно играют в еврокубках, но Вилла в этом сезоне упустила классный шанс побороться за победу в Лиге конференций, пропустив в финал греческий Олимпиакос.

Ливерпуль

«Красные» прекратили гонку за титул, оставив Арсенал и Ман Сити бороться между собой. Третьей позиции ничего не угрожает, а клуб летом ждут серьезные перемены. Клоппа на посту главного тренера сменит Арне Слот из Фейенорда, а кроме того под вопросом остается будущее на Энфилде Салаха и Нуньеса. В любом случае текущий сезон мерсисайдцы просто доигрывают, не имея турнирных задач и мотивации.

Интересные факты и личные встречи

  • Астон Вилла не побеждает в четырех играх кряду.
  • Ливерпуль в последних двух гостевых матчах пропустил четыре гола.
  • Вилла не победжала «красных» с 2020-го года.

Астон Вилла — Ливерпуль Прогноз

Обе команды не в лучшей форме, но на данный момент занимают третье и четвертое места в таблице Премьер-лиги. Вилла здорово играет на своем поле, поэтому предлагаю поставить на ее победу с форой +1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(+1)
Коэф.: 1.72
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Йокогама М - Аль-Аин прогноз Лига чемпионов АФК Сегодня, 06:00 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Йокогама М Коэф.: 1.6 Аль-Аин Рекомендуем 1хБет
Хуберт Хуркач - Рафаэль Надаль прогноз ATP Rome 2024 Сегодня, 07:00 Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хуберт Хуркач Коэф.: 1.98 Рафаэль Надаль Сделать ставку БетВиннер
Фулхэм - Манчестер Сити прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 07:30 Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Фулхэм Коэф.: 1.65 Манчестер Сити Сделать ставку Мелбет
Мальорка - Лас-Пальмас прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 08:00 Мальорка – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Мальорка Коэф.: 1.97 Лас-Пальмас Рекомендуем 1хБет
Сваллоус - Стелленбош прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 09:00 Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Сваллоус Коэф.: 1.73 Стелленбош Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:37 Новый тренер Ливерпуля сменит Клоппа не только в тренерском кресле, но и в его доме Новости футбола Сегодня, 03:03 Топ-клубы Европы следят за 17-летним бразильским защитником Новости бокса Сегодня, 02:45 Последний абсолютный чемпион хэвивейта сделал свой прогноз на бой Фьюри и Усика Новости бейсбола Сегодня, 02:03 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:46 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости баскетбола Сегодня, 01:34 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости хоккея Вчера, 17:04 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Вчера, 16:54 Лучший бомбардир и шестикратный чемпион Лиги 1. История Мбаппе в ПСЖ Новости тенниса Вчера, 16:19 Новак Джокович получил по голове бутылкой когда раздавал автографы. ВИДЕО Новости тенниса Вчера, 15:55 Сабаленко одержала волевую победу в первом матче турнира WTA1000 в Риме
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Теннис Сегодня Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня Польша – Латвия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня Норвегия — Чехия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня США – Германия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года