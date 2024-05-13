Навас летом покинет ПСЖ. У легендарного вратаря множество предложений

Легендарный вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас летом покинет ПСЖ свободным агентом, так как стороны решили не продлевать контракт. Но без команды долго он находиться не будет, так как им уже много кто интересуется.

Конкретных названий клубов пока не раскрыто, но Marca назвала лиги, откуда исходит интерес к 37-летнему вратарю. Так, он может вернуться в Ла Лигу, где был одной из звезд мадридского Реала или же выбрать для себя новое приключение.

Таковым может быть переезд в Америку: Северную, а именно в МЛС или в Южную, где им интересуются мексиканские клубы. Допускается и вариант с Саудовской Аравии, но агенты предпочитают клубы, которые выступают на высоком уровне.

Навас мог покинуть ПСЖ минувшим летом, но тогда его не хотел бесплатно терять клуб.